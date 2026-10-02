Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Правителството настоява за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България при реализацията на проекта за производство на барут с германската Rheinmetall. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в парламента.

Той изтъкна, че приоритет е и си остава защитата на националния интерес и се настоява производството да бъде свързано с ВМЗ и да осигури висококвалифицирани работни места.

Обсъдена е и нова възможна площадка за инвестицията - терен в близост до Бургас, собственост на Министерството на отбраната.

Освен производството на барут, се обсъждат и възможности за инвестиции в сателитни технологии, системи за дронове и противодействие на дронове, логистични и транспортни средства.