Новини
Търси
Подкаст
Свят

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант
Х

Бившият германски канцлер има тесни връзки с Москва

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер се присъединява към надзорния съвет на компанията, която управлява руската верига супермаркети, принадлежала преди на германския търговец Globus. Това съобщи руската медия РБК, цитирана от bTV.

Шрьодер, който беше канцлер на Германия между 1998 и 2005 г., поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин. След оттеглянето си от германската политика той заемаше позиции в руски държавни енергийни компании.

Компанията Hyperglobus, към която сега се присъединява бившият канцлер, беше отделена от Globus Holding през 2025 г. Неин собственик е Томас Брух, бивш ръководител на германската група. Магазините в Русия продължават да работят под марката „Глобус“.

По информация на РБК една от задачите на Шрьодер ще бъде да подпомага стратегическото развитие на компанията.

От Globus Holding подчертаха, че руските хипермаркети са напълно отделени от германската компания и функционират като юридически и оперативно независим бизнес.

Новината идва само дни след като Москва постави руските активи на друга голяма германска търговска компания – Metro AG – под временно управление.

Hyperglobus и Шрьодер не са коментирали информацията.

Името на бившия германски канцлер продължава да се свързва и с отношенията между Москва и Запада. По-рано тази година Путин посочи Шрьодер като предпочитан от него възможен посредник при разговори за нови договорености за европейската сигурност. Идеята беше отхвърлена от Европейския съюз.

Още по темата

ЕС отряза Шрьодер за медиатор между Брюксел и Москва

ЕС отряза Шрьодер за медиатор между Брюксел и Москва

Ангела Меркел в Букурещ: Бившият канцлер представя мемоарите си

Ангела Меркел в Букурещ: Бившият канцлер представя мемоарите си

Австрийският канцлер днес ще се срещне с Ердоган в Анкара

Австрийският канцлер днес ще се срещне с Ердоган в Анкара

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

Интензивни въздушни удари срещу хутите в Йемен

Интензивни въздушни удари срещу хутите в Йемен

Масирана атака с дронове срещу Русия: Москва съобщава за 646 свалени апарата

Масирана атака с дронове срещу Русия: Москва съобщава за 646 свалени апарата

Водещи

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

  • Преди 25 минути
Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

  • Преди 39 минути
Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

  • Преди 43 минути
Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

  • Преди 55 минути
Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

  • Преди 60 минути
Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

  • Преди 1 час
Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

  • Преди 1 час
Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

  • Преди 1 час
САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

  • Преди 1 час
"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

  • Преди 2 часа