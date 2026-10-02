Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер се присъединява към надзорния съвет на компанията, която управлява руската верига супермаркети, принадлежала преди на германския търговец Globus. Това съобщи руската медия РБК, цитирана от bTV.

Шрьодер, който беше канцлер на Германия между 1998 и 2005 г., поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин. След оттеглянето си от германската политика той заемаше позиции в руски държавни енергийни компании.

Компанията Hyperglobus, към която сега се присъединява бившият канцлер, беше отделена от Globus Holding през 2025 г. Неин собственик е Томас Брух, бивш ръководител на германската група. Магазините в Русия продължават да работят под марката „Глобус“.

По информация на РБК една от задачите на Шрьодер ще бъде да подпомага стратегическото развитие на компанията.

От Globus Holding подчертаха, че руските хипермаркети са напълно отделени от германската компания и функционират като юридически и оперативно независим бизнес.

Новината идва само дни след като Москва постави руските активи на друга голяма германска търговска компания – Metro AG – под временно управление.

Hyperglobus и Шрьодер не са коментирали информацията.

Името на бившия германски канцлер продължава да се свързва и с отношенията между Москва и Запада. По-рано тази година Путин посочи Шрьодер като предпочитан от него възможен посредник при разговори за нови договорености за европейската сигурност. Идеята беше отхвърлена от Европейския съюз.