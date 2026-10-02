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Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"
Снимка: БТА

Тези дела се водят както срещу журналисти, така и срещу активисти, каза Иван Радев

Журналисти, правозащитници, учени и други участници в обществения дебат ще могат да получат по-бърза съдебна защита по дела, използвани като средство за натиск. Народното събрание прие промените в Гражданския процесуален кодекс, насочени срещу така наречените „дела-шамари“.
Законопроектът е внесен от Министерския съвет и въвежда в българското законодателство европейските правила за защита на хора, срещу които се водят явно неоснователни или злоупотребяващи съдебни производства заради участието им по въпроси от обществен интерес.

Можем да се поздравим. Предстои да видим текстовете, когато се обнародват в Държавен вестник”, коментира в предаването „Твоят ден” адвокат Александър Кашъмов от „Програма достъп до информация”.

Тези дела се водят както срещу журналисти, така и срещу активисти. Организации за защита на околната среда също са потърпевши от подобен тип дела”, коментира изпълнителният директор на Асоциация на европейските журналисти Иван Радев. „Много често журналистите и медиите косвено са потърпевши, тъй като срещу техни източници се водят подобни дела. Това демотивира източниците да изнасят важни данни за медиите”, допълни Радев. 

Много е важно как съдилищата ще прилагат тези промени", коментира още той. Но смята, че вече има добри примери. 

В закона имало и редица области, които не са обхванати. „Оставя се възможността за водене на наказателни дела срещу журналисти и активисти”, каза Радев.

Адвокат Кашъмов поясни, че става въпрос за административни производства. „Не бива да се забравя, че например отговорността за изнасяне на лични данни също се използва, за да бъдат задушавани журналистически разследвания. Защото когато някоя публична фигура например не може да успее с дело за обида или клевета, удобно се оплаква, че личните ѝ данни са засегнати. И, за съжаление, тази форма на злоупотреба не е обхваната от този закон”, обясни Кашъмов.

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