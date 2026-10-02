Гръцките рибари на протест заради скъпото корабно гориво

Гръцките професионални рибари обявиха началото на национални протестни действия като реакция срещу драстичния скок в цените на горивата. Секторът настоява за спешна и по-солидна финансова помощ от страна на държавата, информират местните медии, цитирани по БТА.

В рамките на демонстрациите на 1 октомври в Солун се събраха близо 150 риболовни кораба, които блокираха крайбрежната ивица между Бялата кула и градското пристанище. Протестната вълна обхвана и градове като Волос и Александруполис, където лодките останаха закотвени, а край Атина - в района на Керацини - десетки риболовци се събраха на демонстрация пред рибната борса. Според държавната телевизия ЕРТ в недоволството участват всички категории в бранша.

Основният проблем пред рибарите са непосилните производствени разходи. Те отчитат, че корабното гориво е поскъпнало над два пъти в сравнение с предходната година, което прави голяма част от плаванията им напълно губещи. От браншовите организации изискаха по-високи субсидии за горивата и предупредиха, че имат готовност да спрат работа за неопределено време, ако правителството не предприеме адекватни мерки.

Решението за ефективния протест бе взето след незадоволителни преговори с ръководството на Министерството на развитието на селските райони и храните. Представителите на сектора са категорични, че предложените от министерството компенсации по никакъв начин не покриват реалния ръст на техните разходи.