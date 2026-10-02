Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Гръцките рибари на протест заради скъпото корабно гориво

Гръцките рибари на протест заради скъпото корабно гориво
АП/БТА

Основният проблем пред рибарите са непосилните производствени разходи

Гръцките професионални рибари обявиха началото на национални протестни действия като реакция срещу драстичния скок в цените на горивата. Секторът настоява за спешна и по-солидна финансова помощ от страна на държавата, информират местните медии, цитирани по БТА.

В рамките на демонстрациите на 1 октомври в Солун се събраха близо 150 риболовни кораба, които блокираха крайбрежната ивица между Бялата кула и градското пристанище. Протестната вълна обхвана и градове като Волос и Александруполис, където лодките останаха закотвени, а край Атина - в района на Керацини - десетки риболовци се събраха на демонстрация пред рибната борса. Според държавната телевизия ЕРТ в недоволството участват всички категории в бранша.

Основният проблем пред рибарите са непосилните производствени разходи. Те отчитат, че корабното гориво е поскъпнало над два пъти в сравнение с предходната година, което прави голяма част от плаванията им напълно губещи. От браншовите организации изискаха по-високи субсидии за горивата и предупредиха, че имат готовност да спрат работа за неопределено време, ако правителството не предприеме адекватни мерки.

Решението за ефективния протест бе взето след незадоволителни преговори с ръководството на Министерството на развитието на селските райони и храните. Представителите на сектора са категорични, че предложените от министерството компенсации по никакъв начин не покриват реалния ръст на техните разходи.

Още по темата

Гърция предлага ЕС да спира временно молбите за убежище при миграционни кризи

Гърция предлага ЕС да спира временно молбите за убежище при миграционни кризи

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция със спешни мерки срещу западнонилската треска

Гърция със спешни мерки срещу западнонилската треска

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

Петима загинаха при срутване във въглищна мина в Западна Турция

Петима загинаха при срутване във въглищна мина в Западна Турция

Дрон се разби в Румъния и предизвика пожар

Дрон се разби в Румъния и предизвика пожар

Фон дер Лайен завършва обиколка на Западните Балкани със среща с Мицкоски

Фон дер Лайен завършва обиколка на Западните Балкани със среща с Мицкоски

Водещи

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

  • Преди 6 минути
Украйна е нанесла поражения по петролни съоръжения на Русия

Украйна е нанесла поражения по петролни съоръжения на Русия

  • Преди 10 минути
Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

  • Преди 16 минути
Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи

Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

  • Преди 23 минути
Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Полицейска акция в Разград преди изборите: Изградени са КПП-та

Полицейска акция в Разград преди изборите: Изградени са КПП-та

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

  • Преди 36 минути
Обвиниха Оливия Дийн в плагиатство заради хит на Бил Уидърс

Обвиниха Оливия Дийн в плагиатство заради хит на Бил Уидърс

  • Преди 37 минути
20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско

20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско

Военни колони по пътищата у нас през уикенда

Военни колони по пътищата у нас през уикенда

  • Преди 45 минути
Постоянен арест за 41-годишен, шофирал с 3,21 промила

Постоянен арест за 41-годишен, шофирал с 3,21 промила

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

  • Преди 49 минути
Издирват 39-годишна жена от Пловдив

Издирват 39-годишна жена от Пловдив

  • Преди 54 минути
Десетки жертви на нов наркотик -какво знаем за циклорфинът

Десетки жертви на нов наркотик -какво знаем за циклорфинът

  • Преди 58 минути