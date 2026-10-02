Новини
Търси
Подкаст
Политика

ЕК одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро

ЕК одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро
Снимка: БТА

Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкия изток

Eвропейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро. Тя е предназначена за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток.

Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкия изток (METSAF), приета от Комисията на 29 април 2026 г.

Схемата ще се прилага до 31 декември 2026 г. и има за цел да смекчи въздействието от поскъпването на горивата и торовете в селското стопанство. Подкрепата ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Помощта е съобразена с увеличените разходи и е с максимален размер до 50 000 евро на дружество.

ЕК оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ и установи, че тя отговаря на всички условия, след което я одобри официално.

Самата рамка METSAF ще бъде в сила до края на 2026 г. През периода на нейното прилагане Комисията ще преглежда съдържанието, обхвата и срока ѝ на действие, като ще взема под внимание събитията в Близкия изток и общата икономическа ситуация.

Още по темата

100 млн. евро компенсации за земеделците заради скъпите горива

100 млн. евро компенсации за земеделците заради скъпите горива

Земеделци изхвърлят продукцията си заради срив в изкупните цени

Земеделци изхвърлят продукцията си заради срив в изкупните цени

Лозари искат временно повишение на митата за гроздето

Лозари искат временно повишение на митата за гроздето

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Премиерът: Няма основания украинският посланик да бъде обявен за персона нон грата

Премиерът: Няма основания украинският посланик да бъде обявен за персона нон грата

Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Домашната ракия разпали спор в парламента, текстовете ще бъдат променени

Домашната ракия разпали спор в парламента, текстовете ще бъдат променени

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Георги Пеев: Няма планове за закриване на клонове на "Български пощи"

Георги Пеев: Няма планове за закриване на клонове на "Български пощи"

Водещи

Възможно ли е "черно тото" да е причината за убийството на Илиян Филипов

Възможно ли е "черно тото" да е причината за убийството на Илиян Филипов

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

  • Преди 12 минути
Украйна е нанесла поражения по петролни съоръжения на Русия

Украйна е нанесла поражения по петролни съоръжения на Русия

  • Преди 16 минути
Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

  • Преди 22 минути
Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи

Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

  • Преди 28 минути
Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Полицейска акция в Разград преди изборите: Изградени са КПП-та

Полицейска акция в Разград преди изборите: Изградени са КПП-та

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

  • Преди 42 минути
Обвиниха Оливия Дийн в плагиатство заради хит на Бил Уидърс

Обвиниха Оливия Дийн в плагиатство заради хит на Бил Уидърс

  • Преди 43 минути
20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско

20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско

Военни колони по пътищата у нас през уикенда

Военни колони по пътищата у нас през уикенда

  • Преди 50 минути
Постоянен арест за 41-годишен, шофирал с 3,21 промила

Постоянен арест за 41-годишен, шофирал с 3,21 промила

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

  • Преди 54 минути
Издирват 39-годишна жена от Пловдив

Издирват 39-годишна жена от Пловдив

  • Преди 59 минути