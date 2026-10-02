ЕК одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро

Eвропейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро. Тя е предназначена за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток.

Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкия изток (METSAF), приета от Комисията на 29 април 2026 г.

Схемата ще се прилага до 31 декември 2026 г. и има за цел да смекчи въздействието от поскъпването на горивата и торовете в селското стопанство. Подкрепата ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Помощта е съобразена с увеличените разходи и е с максимален размер до 50 000 евро на дружество.

ЕК оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ и установи, че тя отговаря на всички условия, след което я одобри официално.

Самата рамка METSAF ще бъде в сила до края на 2026 г. През периода на нейното прилагане Комисията ще преглежда съдържанието, обхвата и срока ѝ на действие, като ще взема под внимание събитията в Близкия изток и общата икономическа ситуация.