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Издирват 39-годишна жена от Пловдив

Издирват 39-годишна жена от Пловдив

Близките й споделиха пост в социалните мрежи

Близките на 39-годишната Катерина Захариева, изчезнала преди около седмица, я издирват. Хората нямат никаква връзка с жената, чието последно известно местоположение е един от моловете в Пловдив, на бул. „Руски“.

Захариева е висока около 168–170 см, тежи около 46 кг. „Последно е била облечена с черна кожена пола, черна фланелка с изображение на поп каро и черни сандали с метален обков“, пишат близките ѝ. И са посочили 2 телефона, на които всеки, който има информация за местонахождението ѝ, може да се обади.

Вижте цялата публикация:

МОЛЯ ЗА ПОМОЩ! ИЗДИРВА СЕ КАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА 🚨

Катерина Захариева, на 39 години, е в неизвестност от около седмица.

📍 Последно местоположение: Мол „Марково тепе“, гр. Пловдив.

Описание:
• Височина: 168–170 см
• Тегло: около 46 кг
• Последно е била облечена с черна кожена пола, черна фланелка с изображение на поп каро и черни сандали с метален обков.

📞 Моля, ако някой я е виждал или има каквато и да е информация за нея, да се свърже на:
0887 976 158
0896 731 857

🙏 Моля, споделяйте публикацията! Нека информацията достигне до възможно най-много хора. Всяка информация може да бъде от значение.

Благодарим от сърце на всички, които ще помогнат и споделят!

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