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Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба
БТА

Играчите са притеснени за бъдещето си

Футболистите на Манчестър Сити и техните представители са се свързали с адвокати относно потенциални искове срещу клуба, съобщава Sky Sports. Миналата седмица се появиха информации, че „небесносините" са признати за виновни по всички обвинения, с изключение на едно, свързани с нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

През февруари 2023 година Висшата лига обвини Сити в 115 различни нарушения на финансовите правила между 2009 и 2018 година. Във вторник от Висшата лига обявиха, че клубът е признат за виновен по абсолютно всички обвинения.

Футболистите и техните агенти са загрижени за съдбата си и за евентуалните бонуси, които може да не бъдат изплатени поради потенциалните последици от нарушенията на клуба. Бонусите са за спечелване на титлата във Висшата лига или класиране за Шампионската лига.

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