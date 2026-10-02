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Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол
БТА

Федерацията на страната (TFF) отстрани 448 настоящи и бивши клубни длъжностни лица

Нов голям скандал със залагания разтърси турския футбол. Федерацията на страната (TFF) отстрани 448 настоящи и бивши клубни длъжностни лица и ги предаде на Дисциплинарната комисия в рамките на разследване за залагания. Новината дойде ден, след като полицията задържа Ферхат Гюндогду, шеф на Централната съдийска комисия (MHK).

Засега не е ясно дали двете разследвания са свързани. 

От TFF заявиха, че въпросните 448 човека са заемали длъжности в клубове от в Суперлигата и Първа лига през настоящия сезон 2026/2027 и е установено, че са правили залози, докато са заемали постове в някакъв момент през последните пет години. Федерацията ги е препратила към Дисциплинарната комисия по професионален футбол (PFDK), за да ги разследва съгласно чл. 57 от нейния дисциплинарен правилник.

„Тези компании (за залагания) спонсорираха клубове и организираха откриващи събития. Никой не е мислил, че това ще създаде проблеми. Ако сме допуснали грешка, се извиняваме, но не сме направили нищо лошо“, оправда се пред телевизия A Spor президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган, който привлече за този сезон германския треньор Томас Райс от Лудогорец и египетската звезда Мохамед Салах от Ливърпул.

 

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