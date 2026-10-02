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Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи

Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи
Снимка: БТА

Предстои съдът да се произнесе в законовия срок

Прокуратурата поиска бившият началник на политическия кабинет на правителството на Кирил Петков -Лена Бориславова, да бъде призната за виновна. Държавното обвинение оспори оправдателната ѝ присъда пред Софийския градски съд. Защитата на Бориславова настоя първоинстанционното решение да бъде потвърдено.

Софийският градски съд разгледа протеста на прокуратурата срещу оправдателната присъда. Решението на съда ще бъде обявено в законовия срок.

Таралеж припомня - Лена Бориславова беше оправдана от Софийския районен съд на 18 ноември 2025 г. по делото за използване на неистински частни документи.
Според обвинението на 13 и 14 май 2021 г. в София тя съзнателно се е ползвала от два документа, на които е бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение, въпреки че подписите не са били положени от тях.

Първоинстанционният съд я призна за невинна. Прокуратурата протестира решението и именно този протест беше разгледан от Софийския градски съд.

Производството срещу Бориславова се разглежда по административнонаказателен ред. Това означава, че в рамките на настоящото производство не се търси наказателна отговорност, а съдът може да се произнесе относно евентуално административно наказание. 

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