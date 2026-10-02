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20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско

20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско
pixabay

НАП е наложила 11 обезпечителни мерки за около 78 000 евро

При проверка на склад в Сливенска област са открити около 20 килограма млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност, съобщи главният експерт в Дирекция "Комуникации" на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Узунов. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е информирана незабавно за установените продукти, а проверките на двете институции продължават, каза той.

При проверката са установени редица нефискални нарушения, сред които неиздаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, несъответствие в касовата наличност и липса на задължителни реквизити. Обектът не е предназначен само за търговия с месо и месни продукти.

"Намерени са около 20 килограма млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност. Тези продукти вече са иззети. Проверките на двете агенции продължават за установяване на още факти и обстоятелства, като се копира и цялата фискална информация", посочи Узунов. Той уточни, че спрямо обекта ще бъдат предприети действия съобразно установените нарушения, включително съставяне на съответните актове и наказателни постановления.

При засиления контрол върху търговията с месо и месни продукти Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 228 проверки на входящи и изходящи транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона, съобщи Узунов в Бургас. На база на извършените проверки са наложени 11 обезпечителни мерки, чиято обща стойност е около 78 000 евро.

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