Акция в Германия: Конфискуваха 33 000 неонацистки записа и активи за 2 млн. евро

Германските правоохранителни органи конфискуваха около 33 000 аудиозаписа, сред които компактдискове, плочи и касети, по време на международна операция срещу разпространението на неонацистка музика. Информацията беше оповестена от властите и разпространена от агенция ДПА.

Според съвместно изявление на полицията и прокуратурата в провинция Мекленбург-Предна Померания, над 20 000 от материалите са открити при претърсвания на имоти на четиримата основни заподозрени (на възраст между 43 и 55 години). Акцията е насочена срещу аудиопродукция, прокарваща националсоциалистическа, антисемитска и расистка идеология.

Разследването сочи, че мъжете са се сдружили най-късно през 2020 г. като част от крайнодясна престъпна организация, целяща производство и търговия с подобни записи.

При обиските са иззети и 130 устройства за съхранение на данни, около 11 000 евро в брой, както и активи за близо два милиона евро.

Операцията е обхванала и осем други заподозрени в Германия, свързани с реч на омразата.

В рамките на разследването са извършени претърсвания и в чужбина – в Естония, Италия, Полша и Чехия, където се предполага, че са изработвани носителите. Властите уточнили, че чуждестранните компании производители не са били наясно с незаконния характер на съдържанието.

До момента няма извършени арести, а целта на акциите е била събиране на доказателства.