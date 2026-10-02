Катя Ивкова към бъдещите зъболекари: Бъдете уверени, любознателни и отговорни

„Да избереш денталната медицина за своя професия означава да поемеш отговорност за здравето и доверието на хората.“ С тези думи министърът на здравеопазването Катя Ивкова се обърна към завършващите студенти на Факултета по дентална медицина към Медицински университет - София. Тя присъства на тържественото връчване на дипломите им, информираха от Министерството на здравеопазването.

Министър Ивкова подчерта, че професията изисква задълбочени знания, прецизност и непрекъснато развитие, съчетани с човечност, съпричастност и уважение към всеки пациент. Тя насърчи младите лекари по дентална медицина да бъдат уверени, любознателни и отговорни и да съхранят стремежа си към нови знания.

„Днешният ден е специален за всички дипломанти - ден, който поставя достоен завършек на години на усилено обучение, труд и стремеж към знания, и същевременно открива нова страница във Вашия професионален път“, заяви министърът.

В обръщението си Катя Ивкова изрази признателност към преподавателите за професионализма, всеотдайността и високите стандарти в подготовката на бъдещите лекари по дентална медицина.

Министърът пожела на дипломантите здраве, увереност и удовлетворение от избрания професионален път и им пожела да използват придобитите знания и умения в полза на здравето и качеството на живот на хората.