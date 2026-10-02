Обвиниха Оливия Дийн в плагиатство заради хит на Бил Уидърс

Британската поп звезда Оливия Дийн се оказа в центъра на съдебен спор заради твърдения, че мелодия от нейна песен копира соул класиката „Just The Two of Us“ на Бил Уидърс. Делото е заведено в Калифорния, съобщава Би Би Си.

Спорът е свързан с песента „I've Seen It“ от отличения с награда BRIT албум на Дийн от 2025 г. „The Art of Loving“.

„Just The Two of Us“ се превръща в хит през 1981 г., а компанията Mattie Music Group, която управлява част от музикалния каталог на покойния Уидърс, твърди, че двете композиции имат толкова отчетливи общи музикални характеристики, че приликите не могат да бъдат обяснени единствено със съвпадение.

Сред ответниците по делото са звукозаписната компания на Дийн Capitol Records, компанията майка Universal Music Group и музикалните ѝ издатели. Самата певица и съавторите на песента Бастиан Лангебек и Макс Волфганг не са посочени като страни, от които се търси обезщетение.

Според съдебните документи Mattie Music Group е наела музиколог, който да анализира двете произведения. Заключението му е, че между тях има „съществени прилики“, включително твърдяно многократно възпроизвеждане на елементи от мелодията на „Just The Two of Us“.

Издателите твърдят, че още през август са уведомили звукозаписната компания на Оливия Дийн за предполагаемото нарушение, но песента не е била свалена от разпространение.

За да бъде доказано нарушение на авторските права, ищците ще трябва да подкрепят и твърдението, че Дийн и съавторите ѝ са имали достъп до оригиналната композиция на Уидърс.

В иска се посочва огромната и продължителна популярност на „Just The Two of Us“, включително десетилетията радиоефир, като основание да се твърди, че авторите на „I've Seen It“ са имали възможност да познават песента преди създаването на своята композиция.

Ответниците все още не са представили публичен отговор по обвиненията.

Стотици милиони слушания

„I've Seen It“ е последната песен в пробивния албум на Дийн „The Art of Loving“, издаден през септември 2025 г. Акустичната балада разказва за различните проявления на любовта – от ученическите увлечения до отношенията със семейството и приятелите.

Песента е събрала около 246 млн. слушания в Spotify, докато „Just The Two of Us“ има около 948 млн.

Класиката на Бил Уидърс достига второто място в американските класации през 1981 г. и му носи „Грами“ за най-добра R&B песен. Уидърс почина през 2020 г.

Междувременно Оливия Дийн спечели наградата за най-добър нов изпълнител на тазгодишните „Грами“. „The Art of Loving“ достигна първото място във Великобритания и третото в САЩ, а на наградите BRIT беше обявен за албум на годината.