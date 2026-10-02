Военни колони по пътищата у нас през уикенда

Военнослужещи и техника на въоръжените сили на Турция ще преминават по републиканската пътна мрежа в България на 3 и 4 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.

Придвижването през страната е свързано с участието на турските военнослужещи в учението "Eastern Shield 2026 Exercise", което ще се проведе на територията на Румъния.

По време на преминаването през България военните автоколони ще бъдат ескортирани от Служба "Военна полиция".

В предоставената информация не се посочват конкретните маршрути и часовете, в които колоните ще преминават по пътищата в страната.