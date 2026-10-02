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Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд
Pixabay

Ръководителят на политиката в RAC Саймън Уилямс коментира, че поскъпването на течните горива в момента не показва никакви признаци на забавяне

Средната цена на дребно за литър дизелово гориво във Великобритания достигна историческия праг от 2 паунда ($2,64) в днес, показва статистика на автомобилната организация RAC.

Това е поредният критичен етап от глобалния скок на цените на горивата на международните пазари, пише Ройтерс.

Официалните данни сочат, че средната стойност за страната е отчела точно 200,01 пенса за литър дизел. Цените по британските бензиностанции се покачват непрекъснато, след като в понеделник надхвърлиха предишния рекорд от 199,09 пенса, отчетен през юни 2022 г. непосредствено след руската инвазия в Украйна.

Ръководителят на политиката в RAC Саймън Уилямс коментира, че поскъпването на течните горива в момента не показва никакви признаци на забавяне.

Кризата на Острова се развива паралелно с извънредни дипломатически ходове на континента. Страните от Европейския съюз проведоха разговори по френско предложение за освобождаване на дизелови запаси, което е директен отговор на засиления натиск от страна на САЩ за охлаждане на прегрелия пазар.

След като обсъди темата с американския президент Доналд Тръмп, френският държавен глава Емануел Макрон планира да проведе разговор с лидерите на Г-7, за да координира съвместни действия на световните пазари за суров петрол и рафинирани продукти.

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