Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Френският президент Еманюел Макрон е подчертал спешната необходимост държавите от Г-7 (G7) да обединят усилията си в борбата срещу поскъпването на горивата и да подсигурят доставките на рафинирани продукти без ограничения върху износа. Информацията беше съобщена от Елисейския дворец и разпространена от агенция Ройтерс.

В отговор на натиска от страна на САЩ върху европейските нации за освобождаване на допълнителни количества на пазара с цел овладяване на ценовия скок, Франция официално е поискала от своите партньори в Европейския съюз да задействат освобождаването на допълнителни дизелови запаси от стратегическите резерви.

Тази координирана френска инициатива съвпада с ключово дипломатическо развитие в Брюксел от днешния ден. За да се намери единен изход от енергийната криза, държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща с Европейската комисия, на която ще обсъдят изработването на координиран отговор срещу рязкото поскъпване на горивата и ще претеглят рисковете от евентуалното освобождаване на нефтените си запаси.