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Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Иззеха археологически находки от частен имот във Видин
Снимка: БТА

Разследването по случая продължава

Служители на РУ-Видин иззеха археологически находки от частен имот в областния град, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Видин.

Каменни фрагменти, носещи белези на културно–исторически ценности, неидентифицирани и нерегистрирани по съответния ред, открили вчера видинските полицаи.

В условията на неотложност криминалистите предприели претърсване в частен имот в областния град, собственост на 54-годишен мъж. В дворното място установили и иззели три обекта - каменни фрагменти, декорирани с геометрични орнаменти и релефи, чиято подредба наподобявала арка.

Предстои назначаване на археологическа експертиза за установяване на произхода и стойността на иззетите предмети.

Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

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