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От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

Походът се провежда за 13-а поредна година и събира участници от Петрич и цялата страна

Над 850 деца и възрастни ще извървят историческия маршрут от Националния парк-музей "Самуилова крепост" до село Ключ в Беласица. Националният туристически поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе за 13-а поредна година.

Инициативата е организирана от сдружение "Млад планинар" с подкрепата на Историческия музей в Петрич и Община Петрич. Участници пристигат не само от региона, но и от различни части на страната.

Началната точка е "Самуилова крепост", а маршрутът завършва в село Ключ. Районът е свързан с битката от 1014 г., а днес мемориалният комплекс на цар Самуил и войската му се намира на около 5 км от селото. 

"Мястото е много важно за националната ни памет и като цяло важно за страната ни. Много е хубаво, че децата вече за 13-а поредна година идват и всяка година те са все повече", заяви пред bTV директорът на Историческия музей в Петрич Катя Стоянова. 

Походът ще се проведе на 4 октомври, ден след държавната церемония в София по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Община Петрич организира и транспорт за жители на района, които искат да присъстват на церемонията в столицата. 

Изложби и обновяване на Самуиловата крепост

На 6 октомври, годишнината от смъртта на цар Самуил, в парк-музея ще бъде открита изложба, посветена на владетеля и легендите за него. В края на месеца е планирана и изложбата "Самуил в изкуството".

Предстои и обновяване на Националния парк-музей. Историческият музей в Петрич работи съвместно с музея в Сандански и партньори от Северна Македония по проект за нова визуална идентичност и подобряване на експозиционната част.

Планирана е и реставрация и консервация на землянката във военния лагер, която според археолози и историци е свързана с пребиваването на цар Самуил в района.

Целта е посетителите, и особено децата, да научават не само за трагичния край на битката при Ключ, а да получават по-пълна представа за цар Самуил и България по негово време.

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