"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ
Детето е с церебрална парализа, микроцефалия, спастична пареза и епилепсия, а необходимата сума за лечение е 130 000 евро
Малкият Иван от Вършец е само на година и девет месеца, но вече се бори с няколко тежки диагнози.Семейството му се нуждае от помощ, за да събере 130 000 евро за лечение и терапии в Турция.
Първите шест месеца от живота на момчето преминават без родителите му да забележат сериозен проблем. След това те виждат, че Иван не протяга ръцете си, не играе с играчки и не може да седи.
Започват прегледи и изследвания, след които детето е диагностицирано с тежка детска церебрална парализа, микроцефалия, спастична пареза и епилепсия.
"Това е голяма болка за един родител, това са изгубени мечти", разказва бащата Рангел Аспарухов пред NOVA.
Иван все още не може да говори, а родителите му се надяват един ден да чуят от него най-чаканите думи.
"Мечтаем за думите мама и тате", споделя бащата.
Надежда за семейството идва от болница в Турция, където според родителите на детето им е предложено лечение със стволови клетки, рехабилитация и терапии.
За процедурите са необходими 130 000 евро - сума, която е непосилна за семейството.
Родителите се надяват средствата да бъдат събрани възможно най-скоро, за да може Иван да започне лечението.
"Дори най-малкото дарение е крачка за нас", казва Рангел.
Семейството подчертава, че времето е особено важно за състоянието на момчето и се надява кампанията да даде шанс на Иван да започне необходимите терапии възможно най-скоро.