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"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ
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Детето е с церебрална парализа, микроцефалия, спастична пареза и епилепсия, а необходимата сума за лечение е 130 000 евро

Малкият Иван от Вършец е само на година и девет месеца, но вече се бори с няколко тежки диагнози.Семейството му се нуждае от помощ, за да събере 130 000 евро за лечение и терапии в Турция.

Първите шест месеца от живота на момчето преминават без родителите му да забележат сериозен проблем. След това те виждат, че Иван не протяга ръцете си, не играе с играчки и не може да седи.

Започват прегледи и изследвания, след които детето е диагностицирано с тежка детска церебрална парализа, микроцефалия, спастична пареза и епилепсия.

"Това е голяма болка за един родител, това са изгубени мечти", разказва бащата Рангел Аспарухов пред NOVA.

Иван все още не може да говори, а родителите му се надяват един ден да чуят от него най-чаканите думи.

"Мечтаем за думите мама и тате", споделя бащата.

Надежда за семейството идва от болница в Турция, където според родителите на детето им е предложено лечение със стволови клетки, рехабилитация и терапии.

За процедурите са необходими 130 000 евро - сума, която е непосилна за семейството.

Родителите се надяват средствата да бъдат събрани възможно най-скоро, за да може Иван да започне лечението.

"Дори най-малкото дарение е крачка за нас", казва Рангел.

Семейството подчертава, че времето е особено важно за състоянието на момчето и се надява кампанията да даде шанс на Иван да започне необходимите терапии възможно най-скоро.

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