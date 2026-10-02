Георги Пеев: Няма планове за закриване на клонове на "Български пощи"

Има извършен одит на "Български пощи" и Министерството на транспорта има готовност да представи в комисия резюмето от него. Регистрирани са изключително много слабости в управлението, обяви транспортният министър Георги Пеев.

Той все пак увери, че няма планове за закриване на клонове на "Български пощи", а ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа.

"Има дейности, които на практика липсват и се разчита само на субсидията. Ползване на външни услуги, консултантски договори с неясна цел, плащане за услуги, които трябва да се вършат вътре в самите Пощи – да кажем правни услуги, консултантски услуги за обществени поръчки. Още редица такива нарушения", уточни министърът.

Новото ръководство има ясна задача – да представи план за стабилизиране, като до момента е направен преглед на над 200 договора и е започнало прекратяване на нецелесъобразните такива.