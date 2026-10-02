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Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил
Снимка: БТА

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост“, съобщи БТВ.

Саркофагът, изработен във Велинград, е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег, обясни вчера пред БТА Надежда Ключкова, чиято фирма го изработва.

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.

На 3 октомври тленните останки на един от най-прочутите средновековни български владетели ще бъдат предадени на страната ни на официална церемония в Солун. България ще ги посрещне с държавна церемония в центъра на София, 21 артилерийски салюта и въздушен ескорт от изтребители МиГ-29 и F-16.

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