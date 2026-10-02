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Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул
АП/БТА

В резултат на вълната от арести управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган вече е поела управлението над по-голям брой истанбулски общини в сравнение с опозицията

При полицейска операция в Истанбул бяха задържани общо 28 души, сред които е и кметът на голямата община Еюпсултан Митхат Бюлент Йозмен. Това съобщи телевизия „Евронюз“, като уточни, че акцията е част от разследване за корупция и финансови злоупотреби, ръководено от главната прокуратура в Анкара.

Освен кмета Йозмен, който е представител на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), в ареста са отведени 23 служители и четирима ръководители на отдели от общинската администрация.

Разследващите са повдигнали обвинения за манипулиране на обществени поръчки, подкупи и участие в организирана престъпна група. При обиските в сградата на общината и в дома на кмета са иззети цифрови устройства и документи, а задържаните лица вече са транспортирани в Анкара за разпити.

Операцията е обвързана с по-широко разследване, фокусирано върху община Чанкая в столицата, като медията напомня, че преди три месеца по същото дело бе арестуван и заместник-кметът на Еюпсултан Хасан Карабулут.

Тези действия са част от засилената антикорупционна кампания на турските власти, насочена предимно към местни власти под контрола на НРП. От 2024 г. насам бяха задържани десетки опозиционери, включително отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, срещу когото от 9 март се води мащабен съдебен процес с още 407 обвиняеми.

В резултат на вълната от арести управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган вече е поела управлението над по-голям брой истанбулски общини в сравнение с опозицията.

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