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Фон дер Лайен завършва обиколка на Западните Балкани със среща с Мицкоски

Фон дер Лайен завършва обиколка на Западните Балкани със среща с Мицкоски
АП/БТА

Диалогът ще бъде фокусиран върху стъпките за европейска интеграция на Северна Македония, належащите правосъдни и конституционни реформи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна на официално посещение в Скопие, което е финалната точка от нейната дипломатическа обиколка в региона на Западните Балкани.

Днес се провежда официална част от визитата ѝ. Програмата предвижда след тържествената посрещаща церемония Фон дер Лайен да проведе двустранни срещи с македонския премиер Християн Мицкоски и с президента на страната Гордана Силяновска-Давкова.

Диалогът ще бъде фокусиран върху стъпките за европейска интеграция на Северна Македония, належащите правосъдни и конституционни реформи, както и финансовите механизми и подкрепа по линия на Плана за растеж на Западните Балкани.

Очаква се по време на разговорите ключово място да заеме и въпросът с преодоляването на спора с България, който остава основна пречка пред реалното отваряне на преговорните глави за Скопие. Лидерите ще дискутират възможностите за намиране на решение в рамките на преговорния процес на ЕС. Посещението съвпада и с представянето на новия подход на Европейската комисия, залагащ на принципа „реформи преди разширяване“.

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