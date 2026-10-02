Масирана атака с дронове срещу Русия: Москва съобщава за 646 свалени апарата

Руското министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ нейните сили за противовъздушна отбрана са прехванали и неутрализирали общо 646 украински безпилотни апарата от самолетен тип над редица региони и акватории.

Властите в Москва обаче не съобщават за това колко от дроновете не са били неутрализирани и съответно са ударили целите си.

Според официалното изявление, разпространено от ТАСС, масираната въздушна операция се е провела в интервала от 20:00 часа на 1 октомври до 08:00 часа московско време на 2 октомври. Дежурните подразделения са действали над Белгородска, Брянска, Курска, Воронежка, Калужка, Тулска, Орловска, Ростовска, Саратовска, Волгоградска, Уляновска, Самарска и Астраханска област, както и над Черно и Азовско море и контролирания от Русия Кримски полуостров.

Въпреки докладвания мащаб на руското противодействие, една от основните мишени на украинските удари е бил руският град Волгоград, където атаката е засегнала местната промишлена инфраструктура, информира по-рано днес ТАРАЛЕЖ.

Според информация, позоваващи се на изявление на областния губернатор Андрей Бочаров, нападението на безпилотните апарати е довело до избухването на пожар в жилищен блок. Огънят е бил своевременно потушен, но се съобщава за поне един ранен гражданин. Докато руските власти не конкретизират кои точно обекти са били атакувани, независими източници и международни агенции отбелязват, че в града се намира една от най-важните и големи петролни рафинерии на територията на Русия.