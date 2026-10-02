Бориславова обяви какво ще направи с парите от делото за "Песен за Лена"

"Несломими" ще покрива съдебни разноски на жени при клевети, кибертормоз, дела за сплашване и твърдени незаконни действия на институции

Лена Бориславова създава дарителска програма, с която ще финансира съдебната защита на жени, атакувани заради своята гражданска активност. Част от средствата за инициативата ще дойдат от обезщетението по делото за "Песен за Лена", обяви самата тя.

Програмата носи името "Несломими", а мотото ѝ е "Спечели за себе си. Защити следващата".

Решението идва след продължилата около три години съдебна битка за песента, разпространена през 2023 г. Софийският апелативен съд увеличи от 20 000 на 40 000 лева обезщетението, което "Седем-осми" АД трябва да плати на Бориславова. Това е пълният размер на предявения от нея иск.

По думите на Бориславова общата сума с лихвите и разноските е малко под 30 000 евро. Тя обяви, че част от средствата ще бъдат насочени към новата програма.

"Несломими" ще покрива разноски по дела на жени, които са атакувани заради гражданската си активност. Бориславова посочва като примери защита при клевети и обиди, кибертормоз, дела за сплашване, както и случаи на твърдени незаконни действия от страна на прокуратурата и полицията.

Според нея съдебната защита често изисква значителни финансови средства, време и емоционална енергия, което може да накара засегнатите да се откажат да търсят правата си.

Новата дарителска програма вече е представена публично, като условията за кандидатстване са публикувани на сайта на инициативата.