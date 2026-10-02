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Зам.-кмет на Девин иска "изселване" на мечките над село Гьоврен

Зам.-кмет на Девин иска "изселване" на мечките над село Гьоврен
Снимка: БТА

Дежурни екипи следят животните и прогонват животните от населеното място

Мечките, които през последните седмици многократно навлизат в девинското село Гьоврен, трябва да бъдат уловени и преместени на друго място. Това заяви пред БТА заместник-кметът на община Девин Николай Юруков. Той допълни, че по информацията, с която разполага, става въпрос за три мечки.

„За мен решението е улов и преместване на мечките някъде другаде“, каза Юруков. По думите му са правени един или два опита животните да бъдат прогонени от района на населеното място, но без резултат.

Заместник-кметът посочи, че Община Девин има готовност да съдейства на сформираната заради мечките комисия с необходимото, включително с транспорт. Според него именно компетентните институции трябва да преценят какви последващи действия да бъдат предприети, като той се надява решението да бъде за улавяне и преместване на животните, преди да се стигне до инцидент с човек.

Юруков коментира, че при възникване на опасност за живота и здравето на хората законодателството предвижда и възможност да се стигне до разрешение за отстрел. По думите му за предприемането на подобна процедура са необходими документирани нападения върху животни.

Последният случай в Гьоврен е от вчера в ранните сутрешни часове, когато мечетата нападнаха кокошарник. Унищожени са 21 кокошки, а живи са останали само три-четири, съобщи за БТА общинският съветник в Девин и жител на селото Джамал Уруков. Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян извършиха проверка на място, потвърди директорът на инспекцията Екатерина Гаджева.

Заради честото появяване на мечките Държавното горско стопанство – Триград сформира дежурни екипи, които да следят за животните и да ги прогонват от населеното място. При последното нападение дежурният екип е наблюдавал района през нощта, но мечките не са се появили. Те са влезли в селото в ранните сутрешни часове и са нанесли щетите, след като дежурството е приключило.

Мечките са забелязвани край крайните къщи и по улиците на Гьоврен, включително около контейнери за отпадъци. При първоначалните проверки експерти от РИОСВ посочиха, че става въпрос за млади животни, вероятно на около две години и отделени от майка си. От ДГС – Триград допускаха и друга възможност – сред забелязваните животни да има майка с малко. Заради различните наблюдения точният брой и възрастта на мечките не бяха категорично установени.

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