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Камион излетя от пътя и се удари в дърво край Сливен, шофьорът загина

Камион излетя от пътя и се удари в дърво край Сливен, шофьорът загина
БТА

57-годишният турски гражданин е пътувал по главния път I-6 в посока Сливен

Шофьор на товарен автомобил загина при тежка катастрофа край сливенското село Гавраилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 16:00 часа на 1 октомври на главен път I-6, при км 278, в района на разклона за селото.

По първоначална информация камион с турска регистрация, движещ се в посока Сливен, е излязъл от пътното платно и се е ударил в дърво.

На мястото е изпратен медицински екип, който е констатирал смъртта на водача. Загиналият е 57-годишен турски гражданин.

Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Катастрофата е сред тежките инциденти по пътищата през последното денонощие. По данни на МВР двама души са загинали, а 19 са ранени при общо 17 тежки катастрофи в страната.

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