Моторист загина при катастрофа край Варна

Моторист на 31 години загина при катастрофа на пътя Долни чифлик – село Пчелник, съобщиха от полицията във Варна. Инцидентът е станал вчера, около 20:00 часа.

По информация от полицията мотористът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, застигнал и блъснал в задната лява част автомобил, шофиран от 43-годишен мъж. Мотоциклетистът е загинал на място.

Шофьорът на леката кола и пътникът до него са получили контузии, прегледани са и освободени за домашно лечение. Пътуващите с тях деца не са пострадали.

Пробите на 43-годишния шофьор на леката кола за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.