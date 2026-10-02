Синът на Илиян Филипов: Дълбока благодарност към МВР за светкавичната реакция и професионализма

"Дълбока благодарност към МВР за светкавичната реакция и професионализма".

Това заяви в първото си публично изявление след убийството на баща си Илиян Филипов неговият син Костадин.

В емоционален пост във Фейсбук,той заявява, че се надява със същата "отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват".

"Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно".

Синът на бизнесмена е категоричен, че загубата оставя празно място, но делото и животът на Илиян Филипов няма да бъдат забравени.

"За мен битката продължава. Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Името ти ще бъде пазено. Честта ти ще бъде защитавана. А всичко, което си изградил, ще продължава да расте".

В края на своето обръщение Костадин Филипов се обръща и към медиите, блогърите и анализаторите, които са използвали трагедията за спекулации и атаки.

"И накрая – благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори – знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори... Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което Илиян Филипов е постигнал, нито следата, която оставя след себе си".

И завършва с думите, че семейството няма да отговаря с омраза, а с продължаване напред и защита на създаденото от Илиян Филипов.

Междувременно продължава разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се работи по няколко основни версии за извършеното престъпление.

Разпоредена е и пълна проверка за това дали в МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност.

Припомняме, че в сряда вечерта за убийството беше задържан Славчо Мегеров. Той е известен на органите на реда от миналото.