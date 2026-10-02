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Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен

Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен
АП/БТА

Междувременно експлозии разтърсиха столицата Сана

Американски правителствен служител от Министерството на енергетиката на САЩ беше арестуван снощи по обвинение в оказване на нелегална подкрепа за йеменските бунтовници хути, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Според информация от Министерството на правосъдието на САЩ, задържаният е направил опит да предостави материална помощ и ресурси на групировката, която Вашингтон официално класифицира като терористична организация.

Помощник главният прокурор Джон Айзенбърг разкри, че мъжът е пътувал в чужбина и е използвал специализирани данни от работата си, за да помага на хутите, като освен това е придобивал материали за изработването на експлозиви и дронове. В случай на осъдителна присъда, служителят е заплашен от максимално наказание до 20 години затвор.

Този скандал се развива на фона на остра военна ескалация в самия Йемен. Непосредствено след като водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е прехванала две балистични ракети и четири дрона, изстреляни от подкрепяните от Иран хути към саудитска територия, последваха масирани ответни действия.

Мощни експлозии разтърсиха столицата Сана, като очевидци съобщават за въздушни удари от коалиционни изтребители и гъст дим над президентския дворец.

Телевизионният канал на бунтовниците „Ал Масира“ потвърди за „саудитска агресия“ срещу Сана и още три провинции, без да дава подробности за щетите, което затваря кръга на конфликта между технологичното подпомагане на хутите и реалните бойни действия на терен.

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