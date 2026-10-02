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От 5 градуса сутрин до 22 следобед: Какво време ни чака през октомври

От 5 градуса сутрин до 22 следобед: Какво време ни чака през октомври
pixabay

Първата половина на месеца се очаква да бъде предимно суха, но около 10-12 октомври се следи възможен средиземноморски циклон

Октомври се очаква да бъде по-топъл от климатичната норма и с по-малко валежи от обичайното. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев, позовавайки се на данните от американския и европейския метеорологичен модел.

Според прогнозите температурите през месеца ще останат над характерните за сезона, като по-осезаемо затопляне се очаква на Балканите. В България и Гърция отклонението от нормата в началото на октомври се прогнозира да бъде около половин градус.

Валежите се очаква да бъдат под обичайните за месеца количества. За Балканския полуостров прогнозите са за около 40-60 литра на квадратен метър, като повече дъжд е възможен в планинските райони и Южна България.

Първата половина на октомври се очертава предимно суха. Все пак прогнозите за по-дълъг период остават динамични, като метеоролозите следят възможността за развитие на средиземноморски циклон около 10-12 октомври.

Характерни през следващите дни ще бъдат и големите разлики между сутрешните и дневните температури.

В София сутрин термометрите могат да показват около 5 градуса, а през деня температурите да достигат 20-22 градуса. Подобни амплитуди се очакват и в други части на страната, особено във високите и затворени котловинни полета.

По Черноморието температурните разлики ще бъдат по-малки заради влиянието на морето. Във Варна и Бургас времето ще остане по-меко, а към момента прогнозите не показват значителни валежи по крайбрежието.

Въпреки очакваните по-високи температури, времето ще запази типичния за октомври характер - студени сутрини, значително по-топли следобеди и големи температурни амплитуди.

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