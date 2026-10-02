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Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии
АП/БТА

Протестите, породени от недостига на преподаватели и лошите условия в учебните бази, на места ескалираха в прояви на насилие

Близо 400 училища и образователни центрове във Франция ще преустановят работа този петък вследствие на масови ученически демонстрации. Протестите, породени от недостига на преподаватели и лошите условия в учебните бази, на места ескалираха в прояви на насилие, информира агенция Ройтерс.

Недоволството, което се заражда през миналия месец в околностите на Париж, бързо се разраства в национален мащаб. При последвалите сблъсъци има десетки ранени, а органите на реда предприеха масови задържания.

Пред радио Ер Те Ел правосъдният министър Жералд Дарманен посочи, че в проявите участва „активно действащо агресивно малцинство“, като изрази сериозни съмнения дали всички замесени са действително ученици.

По официални данни от началото на безредиците са арестувани около 2000 души, като близо две трети от тях са оставени в ареста.

Дарманен подчерта, че проявите вече са преминали от обикновени демонстрации към сериозно нарушаване на обществения ред, включващо палежи на училища и нападения над автобуси.

Официалното потвърждение за затварянето на институциите бе направено от министъра на образованието Едуар Жофре в ефира на телевизия „Франс 2“.

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