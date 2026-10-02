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Икономика

Инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%, енергията поскъпна с близо 19%

Инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%, енергията поскъпна с близо 19%

За сравнение, през август показателят беше 3,2%, а през юли – 2,9%

Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3,8% през септември, показва предварителната оценка на Евростат. За сравнение, през август показателят беше 3,2%, а през юли – 2,9%.

Основният фактор за ускоряването на инфлацията е сериозното поскъпване на енергията. През септември енергийните цени са били с 18,8% по-високи спрямо същия месец на миналата година. Месец по-рано годишният ръст беше 14,3%, а през юли – 10,3%.

Ускорение се наблюдава и при услугите, където цените са се увеличили с 3,2% на годишна база спрямо 3% през август.

Храните също поскъпват по-бързо

При храните, алкохола и тютюневите изделия годишната инфлация се е повишила от 1,1% през август до 1,4% през септември.

Обратна тенденция се наблюдава при неенергийните промишлени стоки. При тях темпът на поскъпване леко се забавя – от 1,2% до 1,1%.

Така енергията остава компонентът с най-сериозно увеличение на цените и основен двигател за ускоряването на общата инфлация във валутния съюз.

Инфлацията отново тръгна рязко нагоре

Данните очертават осезаема промяна спрямо началото на годината. През март инфлацията беше 2,6%, през април достигна 3%, а през май – 3,2%.

През юни последва временно забавяне до 2,8%, след което показателят отново започна да се покачва – до 2,9% през юли, 3,2% през август и 3,8% през септември.

Ускорението идва на фона на силния натиск от енергийните пазари и несигурността, свързана с конфликта в Близкия изток. Европейската централна банка предупреди, че ситуацията в региона продължава да създава инфлационни рискове, като развитието на цените на енергията остава ключов фактор за икономиката на еврозоната.

С отчетените 3,8% инфлацията остава чувствително над средносрочната цел на ЕЦБ от 2%.

От началото на 2026 г. България също е част от еврозоната, която вече обхваща 21 държави. Страната участва и при изчисляването на общия инфлационен показател за валутния съюз.

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