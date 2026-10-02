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ЦСКА ще представи Маркус Гиздол на новия си стадион

ЦСКА ще представи Маркус Гиздол на новия си стадион

Германецът ще говори пред медиите на 5 октомври от 15:00 часа

ЦСКА ще представи новия си старши треньор Маркус Гиздол на пресконференция в понеделник (5 октомври) от 15:00 часа, обявиха от клуба. Интересното е, че представянето ще бъде в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“, като това ще бъде своеобразно завръщане на „червените“ в техния дом.

ЦСКА показа нови кадри от „Българска армия"

Ето какво написаха от ЦСКА за представянето на Гиздол:

„ЦСКА има удоволствието да покани представителите на медиите на официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на представителния отбор на клуба. Събитието ще се състои на 5 октомври (понеделник) от 15:00 ч. в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“. На пресконференцията ще бъдат допускани само представители на медиите с валидни журналистически карти. 

Уведомяваме телевизионните оператори, че ще имат възможност да получат звук от събитието единствено чрез свързване на камерите си с микрофонен 3-пинен XLR кабел (balance) към озвучителната система на залата“.

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