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Карлос Насар отказа участие на държавното първенство по вдигане на тежести

Карлос Насар отказа участие на държавното първенство по вдигане на тежести

Целта е да не показва на конкурентите си какво е нивото му

Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар направи тактически ход по-малко от месец преди шампиона на планетата в Нинбо, Китай. Талантът от Червен бряг оттегли заявката си за участие на държавното първенство в Пловдив в последния момент.

От екипа на 22-годишният българин са решили да скрият настоящите му възможности от конкуренцията. Само преди няколко дни иранецът Али Алипур постави нов световен рекорд в категорията на Насар на Азиатските игри. 

Преди няколко седмици Насар обяви пред платформата Weightlifting House, че феновете на щангите съвсем скоро ще разберат в каква форма е. Той посочи датите 3 и 10 октомври, на които ще се състезава. На първата е държавното първенство на България, а на 10 Насар е планирал да участва в първия кръг на германската Бундеслига с новия си отбор Мутерщад.

Насар не се е състезавал от 24 април, когато стана за четвърти път европейски шампион в Батуми, Грузия. Световното в Китай стартира на 27 октомври.

 

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