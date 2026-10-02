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Путин: Атака срещу Калининград ще задейства целия арсенал на Русия

Путин: Атака срещу Калининград ще задейства целия арсенал на Русия
АП/БТА

Напрежението около руския ексклав, който граничи с държавите членки на НАТО Полша и Литва, нарасна след поредица от близки военни учения на НАТО

Руският президент Владимир Путин заяви, че пряка атака срещу Русия, включително срещу нейния балтийски ексклав Калининград, „неизбежно и непреодолимо“ ще постави на дневен ред използването на всички оръжия от арсенала на Русия, предават световните агенции.

„Ако се стигне до пряка атака срещу Руската федерация, в случая срещу Калининград и евентуално някои други територии, разбира се, въпросът за използването на всички оръжия в арсенала на нашата страна неизбежно и непреодолимо ще изплува на дневен ред. Това е неизбежно“, каза Путин по време на годишната среща на дискусионния клуб „Валдай“ в Москва.

Напрежението около Калининград, който граничи с държавите членки на НАТО Полша и Литва, нарасна след поредица от близки военни учения на НАТО. Москва предупреди в края на септември, че ще предприеме ответни мерки, ако Алиансът се опита да наложи въздушна или морска блокада на ексклава.

Путин подчерта, че подкрепя неотдавнашното изявление на руското Министерство на външните работи относно Калининград и писмата, изпратени до няколко държави. „Никого не плашим. Изявлението на руското външно министерство и писмата, изпратени до някои страни, не са сплашване, а отговор на опит да бъдем сплашени“, заяви той.

„В писмото на руското външно министерство относно защитата на Калининградска област няма споменаване на ядрени оръжия; в него се говори за използването на всички средства от страна на Русия“, каза Путин, допълвайки, че писмото е реакция на изказвания за възможна блокада на ексклава. „И тук не става въпрос за фамилията на върховния главнокомандващ или на президента на Русия“, добави той.

Когато модераторът Фьодор Лукянов отбеляза, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е реагирал „много спокойно“ на предупреждението на министерството, Путин отвърна: „Точно така, ако човек не смята заплахите срещу нас за сериозни“.

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