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Пхенян отхвърли обвиненията на Сеул за взривените мини по границата

Пхенян отхвърли обвиненията на Сеул за взривените мини по границата
АП/БТА

Ким Йо-чен – влиятелната сестра на лидера Ким Чен-ун и висш представител на Корейската трудова партия – подчерта, че Пхенян не е поставял умишлено експлозиви в демилитаризираната зона

Северна Корея отхвърли като „неоснователни“ твърденията на Сеул, че нейни мини са предизвикали взрив, при който пострадаха двама южнокорейски войници. Това предаде Ройтерс, цитирайки официално изявление на севернокорейската държавна агенция КЦТА.

Ким Йо-чен – влиятелната сестра на лидера Ким Чен-ун и висш представител на Корейската трудова партия – подчерта, че Пхенян не е поставял умишлено експлозиви в демилитаризираната зона.

Тя определи искането на Сеул за извинение като „жалко“.

Разследването на инцидента от 21 септември бе проведено от южнокорейската армия съвместно с Командването на ООН, което в сряда определи случая като нарушение на примирието.

Ким Йо-чен поясни, че текущите строителни дейности по границата имат за цел нейното окончателно изолиране. През последните години Пхенян втвърди реториката си, като се отказа от обединението и официално обяви Южна Корея за свой „основен враг“.

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