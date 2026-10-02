Постоянен арест за 41-годишен, шофирал с 3,21 промила

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, шофирал с 3,21 промила алкохол в кръвта по столичния бул. „Черни връх“. Той е осъждан три пъти за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от прокуратурата.

Високата концентрация на алкохол е установена с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница.

За извършеното престъпление законът предвижда от 1 до 5 години затвор и глоба от 2000 до 10 000 лева. И трите предишни присъди на обвиняемия са били ефективни, като последната е влязла в сила през 2023 г.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата предстои да поиска от съда да му наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.