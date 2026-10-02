Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

3100 евро от телефонна измама са предадени в полицията в Кърджали от мъж, който бил нает да вземе сумата и да я отнесе на посочено място. Той се усъмнил, че може да е въвлечен в измама, и незабавно се отправил към Районното управление, предава БТА.

Случаят е по позната на органите на реда схема. На стационарния телефон на 93-годишния мъж се обадил човек, представил се за инспектор Попов, който го информирал за пътнотранспортно произшествие и поискал наличните му средства, за да не бъдат задържани негови близки. Благодарение на намесата на посредника парите не са достигнали до телефонните измамници.

Друг подобен случай е регистриран в четвъртък, когато 82-годишна жена била заблудена, че за операция на неин близък са необходими пари, и предала 4000 евро. При намесата на полицейски служители било установено, че обажданията и в двата случая са осъществени от румънски номера. По случаите са образувани досъдебни производства за измама.

От полицията посочват, че през последните дни в Кърджали са направени няколко опита за телефонни измами, които до момента не са успели. Семействата, които държат спестявания в домовете си, са призовани да предупредят възрастните си близки да не дават пари на непознати при никакви обстоятелства.

Два други случая на телефонни измами с предадени суми са регистрирани в Кърджали от началото на годината - единият през януари, а другият през август. От полицията отбелязват, че това не е първият случай, при който човек, усъмнил се, че е въвлечен в телефонна измама, предава получените пари в полицейското управление.