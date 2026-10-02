От днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки на цените на храните в търговските вериги заради постъпващи системно сигнали за поскъпване на основни продукти. Инспекторите ще проверяват реалните продажни цени и търговските практики, прилагани от търговците, съобщиха от Комисията.

В началния етап проверките ще обхванат определени групи храни, сред които млечни продукти, плодове и зеленчуци, както и други стоки, за които потребителите най-често подават сигнали. Ще бъде събрана информация за доставните цени, която впоследствие ще бъде анализирана.

За да се установят причините за промените, актуалните продажни цени ще бъдат сравнявани с цените към определени дати от предходни периоди. При установено увеличение КЗП ще проверява дали то има икономическа обосновка, а при констатирани нарушения Комисията ще предприема действията, предвидени в закона.

Проверките са насочени към защита на потребителите от заблуждаващи търговски практики и необосновано повишаване на цените. В момента в КЗП се разглеждат около 12 000 потребителски жалби, отнасящи се до стоки и услуги в различни сектори.

Резултатите от проверките на горивата, при които са обхванати 200 бензиностанции в страната, се очакват до няколко дни. През следващата седмица контролът ще обхване и други икономически сектори, включително услуги, за които са постъпили сигнали за трайно увеличение на цените.

На 29 септември председателят на КЗП Мая Манолова обяви, че започват проверки на реалните изкупни цени на продукцията от българските производители.

„При проверките ще стане ясна истината за това какви са реалните цени, на какви цени се купува българска продукция, българско производство, да станат публично известни“, каза Манолова.