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Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Премиерът отговаря на депутатски въпроси в НС

Целта на правителството е да ограничи поскъпването на храните и да прекъсне тенденцията за ръст на цените, а не да обещава тяхното намаляване. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блиц контрола в Народното събрание в отговор на въпрос от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“.

„Никога не сме казвали, че ще намалим цените на хранителните стоки“, подчерта министър-председателят.

Радев отхвърли и твърденията, че кабинетът е обещавал намаление на цените с 15%. По думите му подобни ангажименти са били обявени от търговските вериги и са се отнасяли само за определени продукти.

Премиерът заяви, че правителството е предприело редица мерки за овладяване на поскъпването.

По време на размяната на реплики Радев отправи критики към ПП за позицията им относно приемането на еврото. Той заяви, че формацията активно е популяризирала въвеждането на единната европейска валута и е давала уверения, че това няма да доведе до ръст на цените.

Министър-председателят посочи Хърватия като пример, за който според него правителството многократно е предупреждавало. Той обвини ПП и за високата инфлация, като заяви, че формацията не е предприела достатъчно действия срещу поскъпването след конвергентния доклад.

Остър спор възникна и по темата за борбата с олигархията. Радев заяви, че настоящото правителство води такава битка, докато по думите му ПП са „легитимирали“ представители на олигархията и са работили заедно с тях.

„Така че тук изобщо не ми преподавайте уроци как да водим битката с олигархията, няма смисъл“, заяви премиерът.

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