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Домашната ракия разпали спор в парламента, текстовете ще бъдат променени

Домашната ракия разпали спор в парламента, текстовете ще бъдат променени

От „Демократична България“ поискаха от финансовия министър Гълъб Донев да уточни дали ще бъде оттеглено намерението за ограничаване на държането на алкохол, произведен от друго лице

Темата за домашната ракия предизвика размяна на реплики по време на блиц контрола в Народното събрание. От „Демократична България“ поискаха от финансовия министър Гълъб Донев да уточни дали ще бъде оттеглено намерението за ограничаване на държането на алкохол, произведен от друго лице.

Донев увери, че целта на предложените промени не е да се посяга на домашната ракия, а да се ограничи нелегалната търговия с алкохол с неясен произход.

По думите му проверки на Агенция „Митници“ установяват значителни количества подобен алкохол на необичайни места, сред които фризьорски салони, къщи за гости и автосервизи.

„Целта на експертите е била именно тази – да се забрани търговията с ракия във фризьорските салони, къщи за гости, автосервизи... На вас ви е смешно, но това са обектите, в които Агенция „Митници“ открива голямо количество алкохол“, заяви Донев.

Финансовият министър призна, че предложеният текст позволява различни тълкувания и обяви, че той ще бъде редактиран, за да бъде премахната двусмислеността.

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