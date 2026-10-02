НАП засили проверките на месото: 40 склада и бази са под наблюдение

НАП засилва контрола върху търговията с месо и месни продукти, като 40 склада, хладилни бази и други обекти в страната са поставени под наблюдение. Те се стопанисват от общо 10 дружества.

От началото на септември приходната агенция следи цялата верига на доставки - от вноса и придобиването на стоките до складовете и крайната им реализация.

До момента са извършени 228 проверки на влизащи и излизащи транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона. В резултат са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро, съобщи говорителят на НАП в Бургас Христо Узунов.

Най-много от наблюдаваните обекти - 13, са на територията, обслужвана от НАП в София, а други шест се намират в Бургаско.

Обезпечителни мерки не се налагат автоматично при всяка проверка, а когато бъдат установени данни за рисково поведение на дружеството, което получава стоката. Размерът им е 30% от пазарната стойност на товара.

При бързоразвалящите се стоки обезпечението трябва да бъде платено до 24 часа, а при останалите срокът е 72 часа.

Инспекторите проверяват документите за превоз, маршрутите, изпращачите и получателите, както и дали са декларирани необходимите уникални номера за превоз на стоки с висок фискален риск.

В складовете фактическите количества се сравняват със счетоводните данни, включително товарителници, фактури и складови регистри. Проверява се и за нерегламентирани превози без предварително деклариран уникален номер.

От НАП отчитат увеличение на броя на декларираните уникални номера за превоз от началото на засиления контрол.

Проверките ще продължат, като целта е ограничаване на укриването на приходи, нерегламентираните превози и нелоялната конкуренция в сектора.