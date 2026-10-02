Премиерът: Няма основания украинският посланик да бъде обявен за персона нон грата

Към момента няма основания посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол.

Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов, който постави темата за предполагаема намеса на украинския посланик във вътрешните работи на България и попита дали София ще поиска нейното отзоваване.

Според Радев обявяването на дипломат за „персона нон грата“ е крайна мярка, която трябва да бъде подкрепена с ясни факти и установени обстоятелства.

„Към момента такива данни няма“, заяви министър-председателят.

Радев: Действията на Илашчук са в рамките на правомощията ѝ

Премиерът обясни, че единственото документирано действие е вербална нота, изпратена от украинския посланик до българските институции и Министерството на външните работи. С нея е поискана допълнителна информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издаването на принудителна административна мярка срещу него.

По думите на Радев подобно действие е част от нормалните функции на дипломатическите представители съгласно Виенската конвенция – да търсят информация за граждани на своята държава, намиращи се в страната, в която са акредитирани.

Невзоров е бил разпитан от прокуратурата като свидетел. За подробности относно евентуално разследване компетентната институция е прокуратурата, посочи премиерът.

Въпросителни около отмененото експулсиране на Невзоров

Радев коментира и решението на тогавашния изпълняващ функциите председател на ДАНС Деньо Денев да отмени собствената си заповед за експулсирането на Невзоров.

Премиерът заяви, че очаква да бъде изяснено защо се е стигнало до това решение, като посочи, че според него няма друг подобен случай.

По думите му обстоятелствата могат да породят предположения за евентуален натиск, но към момента няма документирани данни, които да доказват такъв от страна на украинския посланик.

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че има данни за действия на Илашчук в периода между издаването и отмяната на принудителната административна мярка срещу Невзоров.

Радев обаче подчерта, че единственото документирано действие от страна на посланика остава вербалната нота, която според него е изцяло в рамките на дипломатическите ѝ правомощия.