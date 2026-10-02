Новини
Търси
Подкаст
Политика

Премиерът: Няма основания украинският посланик да бъде обявен за персона нон грата

Премиерът: Няма основания украинският посланик да бъде обявен за персона нон грата

Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов, който постави темата за предполагаема намеса на украинския посланик във вътрешните работи на България и попита дали София ще поиска нейното отзоваване

Към момента няма основания посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол.

Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов, който постави темата за предполагаема намеса на украинския посланик във вътрешните работи на България и попита дали София ще поиска нейното отзоваване.

Според Радев обявяването на дипломат за „персона нон грата“ е крайна мярка, която трябва да бъде подкрепена с ясни факти и установени обстоятелства.

„Към момента такива данни няма“, заяви министър-председателят.

Радев: Действията на Илашчук са в рамките на правомощията ѝ

Премиерът обясни, че единственото документирано действие е вербална нота, изпратена от украинския посланик до българските институции и Министерството на външните работи. С нея е поискана допълнителна информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издаването на принудителна административна мярка срещу него.

По думите на Радев подобно действие е част от нормалните функции на дипломатическите представители съгласно Виенската конвенция – да търсят информация за граждани на своята държава, намиращи се в страната, в която са акредитирани.

Невзоров е бил разпитан от прокуратурата като свидетел. За подробности относно евентуално разследване компетентната институция е прокуратурата, посочи премиерът.

Въпросителни около отмененото експулсиране на Невзоров

Радев коментира и решението на тогавашния изпълняващ функциите председател на ДАНС Деньо Денев да отмени собствената си заповед за експулсирането на Невзоров.

Премиерът заяви, че очаква да бъде изяснено защо се е стигнало до това решение, като посочи, че според него няма друг подобен случай.

По думите му обстоятелствата могат да породят предположения за евентуален натиск, но към момента няма документирани данни, които да доказват такъв от страна на украинския посланик.

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че има данни за действия на Илашчук в периода между издаването и отмяната на принудителната административна мярка срещу Невзоров.

Радев обаче подчерта, че единственото документирано действие от страна на посланика остава вербалната нота, която според него е изцяло в рамките на дипломатическите ѝ правомощия.

Още по темата

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Вучич като Радев! Ще става премиер!

Вучич като Радев! Ще става премиер!

Премиерът Радев: Не съм адвокат на Путин

Премиерът Радев: Не съм адвокат на Путин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЕК одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро

ЕК одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро

Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Радев за цените: Целта е да спрем ръста, никога не сме обещавали поевтиняване

Домашната ракия разпали спор в парламента, текстовете ще бъдат променени

Домашната ракия разпали спор в парламента, текстовете ще бъдат променени

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Георги Пеев: Няма планове за закриване на клонове на "Български пощи"

Георги Пеев: Няма планове за закриване на клонове на "Български пощи"

Водещи

Възможно ли е "черно тото" да е причината за убийството на Илиян Филипов

Възможно ли е "черно тото" да е причината за убийството на Илиян Филипов

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

  • Преди 12 минути
Украйна е нанесла поражения по петролни съоръжения на Русия

Украйна е нанесла поражения по петролни съоръжения на Русия

  • Преди 16 минути
Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

  • Преди 22 минути
Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи

Прокуратурата не приема оправдателната присъда на Лена Бориславова за документи с неистински подписи

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

Гърция, Албания и Северна Македония искат включването на Преспанското езеро в ЮНЕСКО

  • Преди 28 минути
Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Мъж предаде в полицията 3100 евро, взети при измама в Кърджали

Полицейска акция в Разград преди изборите: Изградени са КПП-та

Полицейска акция в Разград преди изборите: Изградени са КПП-та

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

  • Преди 42 минути
Обвиниха Оливия Дийн в плагиатство заради хит на Бил Уидърс

Обвиниха Оливия Дийн в плагиатство заради хит на Бил Уидърс

  • Преди 43 минути
20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско

20 кг продукти с изтекъл срок откриха в склад в Сливенско

Военни колони по пътищата у нас през уикенда

Военни колони по пътищата у нас през уикенда

  • Преди 51 минути
Постоянен арест за 41-годишен, шофирал с 3,21 промила

Постоянен арест за 41-годишен, шофирал с 3,21 промила

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

  • Преди 55 минути
Издирват 39-годишна жена от Пловдив

Издирват 39-годишна жена от Пловдив

  • Преди 60 минути