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ЦСКА показа нови кадри от „Българска армия"

ЦСКА показа нови кадри от „Българска армия"

От клуба демонстрираха част от визуалните ефекти на стадиона

Страницата на стадион „Българска армия“ публикува видео, на което се тестват екраните, визуалните ефекти и останалите технологични детайли на модерното съоръжение. ЦСКА все още не е обявил датата за откриването на реконструирания си нов дом, който вече има почти завършен вид. 

Стадионът на ЦСКА заприлича на този на Байерн (ВИДЕО)

„Екраните, визуалните ефекти и всеки технологичен детайл на стадион „Българска армия" са част от преживяването, което събира хиляди армейци в един ритъм. Технологичната система позволява LED екраните и LED периметърът да излъчват различно съдържание едновременно, адаптирано в реално време според случващото се на терена. Всяка графика и всеки визуален ефект се координират от технологичния център - мястото, откъдето съдържанието оживява на целия стадион", пишат от клуба.

Реконструкцията на стадион „Българска армия“ е с планирана на стойност около 80-90 млн. лева. Това беше официално обявеният бюджет при представянето на проекта. Капацитетът на съоръжението е за 16 000 седящи места.

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