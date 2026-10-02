ЦСКА показа нови кадри от „Българска армия"

Страницата на стадион „Българска армия“ публикува видео, на което се тестват екраните, визуалните ефекти и останалите технологични детайли на модерното съоръжение. ЦСКА все още не е обявил датата за откриването на реконструирания си нов дом, който вече има почти завършен вид.

Стадионът на ЦСКА заприлича на този на Байерн (ВИДЕО)

„Екраните, визуалните ефекти и всеки технологичен детайл на стадион „Българска армия" са част от преживяването, което събира хиляди армейци в един ритъм. Технологичната система позволява LED екраните и LED периметърът да излъчват различно съдържание едновременно, адаптирано в реално време според случващото се на терена. Всяка графика и всеки визуален ефект се координират от технологичния център - мястото, откъдето съдържанието оживява на целия стадион", пишат от клуба.

Реконструкцията на стадион „Българска армия“ е с планирана на стойност около 80-90 млн. лева. Това беше официално обявеният бюджет при представянето на проекта. Капацитетът на съоръжението е за 16 000 седящи места.