БФС избра новия селекционер на България

БФС е решил кой ще бъде новият селекционер на националния отбор по футбол. Ръководството се е спряло на бразилеца Силвиньо, който за последно води тима на Албания (2023-2026). Тъкмо той успя да класира „червено-черните" за последното европейско първенство. Във визитката на Силвиньо има и кратък престой начело на Лион и Коринтианс.

Селекционерът на България подаде оставка

52-годишният бразилец е по-известен с футболната си кариера, по време на която носи екипите на Коринтианс, Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити.

Силвиньо може да наследи на поста Атанас Рибарски, който пое тима от Александър Димитров, пода оставка, след като тимът взе само 1 точка срещу Люксембург и Естония в Пловдив. Ако информацията се потвърди, Силвиньо ще стане първият бразилски треньор на националния ни отбор.