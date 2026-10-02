Промени в градския транспорт в София: Засегнати са 5 автобусни линии

Промени в движението и маршрутите на част от автобусите в София влизат в сила от 3 октомври, съобщиха от Столичната община.

Новата организация засяга автобусни линии №70, 72, 182, 188 и 804.

Автобусите по линия №72, пътуващи от ж.к. "Западен парк" към хотел "Плиска", ще преминават от централното към западното локално платно на бул. "Акад. Иван Е. Гешов". Те ще обслужват и спирка "Цар Борис III" с код 0393.

Промяна се въвежда и за линия №182 в посока ж.к. "Лозен парк". Автобусите ще преминават от централното към локалното платно на Софийския околовръстен път в района на разклона за село Герман.

За пътуващите по линията ще бъде разкрита и нова спирка "по желание". Тя ще се намира в съществуващото уширение на Околовръстния път след кръговото кръстовище с ул. "Патриарх Герман" в посока ж.к. "Лозен парк".

Автобусите по линия №804 в посока метростанция "Горна баня" ще преминават по ул. "Евлия Челеби", след което ще завиват наляво по ул. "Звездица". По маршрута ще обслужват спирка "пл. Сред село" с код 1309.

Организацията на промените ще бъде извършена от Центъра за градска мобилност.

В съобщението са посочени като засегнати и линии №70 и №188, но в предоставената информация не са описани конкретните промени в маршрутите им.