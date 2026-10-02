Заради руските удари по границата: Полша обнови бункер от Студената война

Полският град Люблин обнови и върна в експлоатация бомбоубежище от ерата на Студената война на фона на засилващите се руски удари в Украйна, предава Ройтерс. Промяната в съвременните геополитически заплахи се вижда и в една символична детайлност: аварийният изход на съоръжението вече е насочен на запад, а не на изток.

Полша поддържа висока степен на бойна готовност след няколко последователни нарушения на въздушното ѝ пространство от руски ракети и дронове. Жителите на източните полски региони редовно получават предупреждения за незабавно търсене на укритие по време на руските въздушни нападения над съседната Западна Украйна.

Тези тревоги стават все по-обичайна част от ежедневието край границата. Миналата седмица регионална телевизия бе принудена да прекъсне излъчването си на живо за около 20 минути, за да се евакуира екипът от журналисти в убежище по време на въздушна тревога.

Едно от достъпните места за защита при подобни ситуации е модернизираният бункер под сградата на общинския автобусен оператор MPK в Люблин. Построен в средата на 80-години на миналия век в пика на Студената война, обектът е напълно обновен, за да отговаря на съвременните стандарти.

„Той осигурява подслон за 200 души в продължение на до 72 часа, гарантирайки достъп до въздух, вода и електричество независимо от външните мрежи“, обясни пред Ройтерс Камил Жад, инспектор по гражданска защита в MPK Люблин.

Модернизацията е част от по-широките усилия за засилване на гражданската отбрана заради руската кампания в Украйна. Въпреки това много от местните жители все още не знаят къде точно да потърсят сигурност при евентуална атака. Броят на специализираните убежища в страната се оценява от правителството на около 2000, което е достатъчно за близо 300 000 души. Полша разполага и с над 86 000 по-леки места за подслон – като мазета, подземни гаражи или метростанции, които могат да поберат около 23 милиона души.

„Честно казано, се съмнявам, че изобщо имаме истинско убежище наблизо. Вероятно бих избягала в мазето или в собствената си баня“, споделя 77-годишната Елжбета Вожница, допълвайки, че след дълги години на мир не е вярвала, че подобно нещо може да се случи.

Полският премиер Доналд Туск подчерта по време на правителствено заседание, че военните действия се доближават все по-близо до границата на Полша с Украйна.

„Принудени сме непрекъснато да вдигаме по тревога нашите бойни самолети, нощ след нощ и ден след ден, тъй като руските атаки в близост до границата станаха постоянно явление“, заяви Туск, като увери, че службите са напълно мобилизирани, за да не се допусне инцидент на полска територия.