Руски атаки с дронове в Харковска област отнеха живота на двама цивилни

Двама цивилни граждани загубиха живота си при руски въздушни нападения в Богодуховски район на украинската Харковска област. Информацията бе потвърдена пред агенция Укринформ от Виктор Коваленко, ръководител на приграничната Золочивска община.

Около 8:25 ч. сутринта руски дрон е поразил лек автомобил по шосето Золочив-Дергачи в района на село Мироновка, при което на място е загинал 66-годишен мъж. При последвал отделен удар с FPV дрон (дистанционно управляван „от първо лице“) е взривен трактор на местна земеделска фирма, което е довело до смъртта на 50-годишния тракторист. Сутринта е атакувано и превозно средство на местната газова служба в селището Золочив, при което са нанесени тежки материални щети, но служителите са останали невредими.

С тези два нови смъртни случая общият брой на убитите местни жители в общината достигна 129 души, а ранените от началото на конфликта са над 540.

Коваленко предупреди, че обстановката е изключително критична, тъй като руските сили са установили огневи контрол над пътя Золочив-Дергачи. По думите му автомобилите там ежедневно биват вземани на прицел от безпилотни апарати тип „Мълния“ и FPV дронове, като под постоянен обстрел са самият административен център и села в радиус от 35 километра от границата.

През изминалото денонощие руските удари срещу град Харков и още 13 селища в региона са ранили шестима души и са увредили цивилна инфраструктура.