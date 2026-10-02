Манчестър Сити обжалва срещу Висшата лига

Манчестър Сити обяви, че официално обжалва решението на комисията на Висшата лига, която призна клуба за виновен по всички 115 обвинения за нарушение на финансовите правила. В позицията си „гражданите“ твърдят, че становището съдържа съществени грешки на множество основания.

Футболисти на Манчестър Сити обмислят да съдят клуба

От клуба настояват, че са невинни по повдигнатите от Висшата лига обвинения и казват, че разполагат с „изчерпателен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на всички свои позиции по този случай".

„Манчестър Сити потвърждава, че в 19:00 ч. в четвъртък, 1 октомври 2026 г., клубът внесе подробната си жалба срещу становището на комисията на Висшата лига във връзка с дисциплинарното производство на Висшата лига", пише още в изявлението в официалния уебсайт на „гражданите".

По-рано днес и Футболната асоциация на Англия излезе с позиция относно случая, заявявайки, че той ще има „значителни последици за почтеността на играта".

Най-тежкото наказание за Манчестър Сити може да бъде изваждане от Висшата лига по административен път, което би бил катастрофален сценарий за 10-кратния шампион на Англия.